العدوان السعودي يحتجز 8 سفن نفطية قبالة اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت شركة النفط اليمنية ارتفاع عدد السفن النفطية التي يحتجزها تحالف العدوان السعودي الأمريكي إلى ثمان سفن محملة بأكثر من 261 ألف طن من مادتي البنزين والديزل.

وقالت الشركة في بيان صادر عنها، مساء الاثنين، إن تحالف العدوان أضاف سفينة نفطية أخرى إلى السفن التي احتجزها سابقا، بحيث يكون عدد السفن المحتجزة ثمانية 8 سفينة نفط محملة بمواد البنزين والديزل.

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وبينت الشركة أن الكميات الموجودة على متن السفن المحتجزين في البحر تصل إلى (88,435) طن بنزين و (127,996) طن ديزل.

وأشارت إلى أن السفن المحتجزة حاصلة على تصاريح للدخول إلى ميناء الحديدة، مؤكدة أن تحالف العدوان يمعن بسياسة احتجاز السفن النفطية في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم.

وكانت شركة النفط اليمنية قد ذكرت، أمس الأول، أن تحالف العدوان السعودي الأمريكي يواصل احتجاز 7 سفن نفطية محملة بأكثر من 180 ألف طن من مادتي البنزين والديزل.