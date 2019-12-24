شكرا لمتابعة خبر عن توجيه هام عاجل من البنك المركزي اليمني في العاصمة الموقتة عدن إلى كافة شركات الصرافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دولة خليجية تستأنف رحلاتها الجوية إلى اليمن (تفاصيل) تعرف على القيادي الحوثي الذي قتل مع مرافقيه في الساحل الغربي؟ وزير حوثي يهدد البرلماني حاشد بالقتل ويحضر اجتماع لجنة الاتصالات بالبندقية خديجة جنكيز تفجر مفاجاة من الوزن الثقيل .. وتعلن مصير قضية "خاشقجي" بعد أحكام القضاء السعودي

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