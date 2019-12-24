شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : هكذا كان مصيرهن ... نساء سعوديات يستنفرن شرطة الرياض ... سكر وعري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : هكذا كان مصيرهن ... نساء سعوديات يستنفرن شرطة الرياض ... سكر وعري

شهدت السعودية سابقة غير معهودة تمثلت في إلقاء القبض على عدد من النساء السعوديات بتهمة السكر والعري، وذلك في أكبر حفلة أقامتها "هيئة الترفيه" والمعروفة باسم "ميدل بيست".





وأكدت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، في بيانٍ نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، القبض على تسع نساء لمخالفتهن لائحة الذوق العام التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي.

جديد اب برس :

Advertisements

وقال متحدث شرطة الرياض، المقدم شاكر التويجري: "جرى خلال يوم الاثنين الموافق 26 /4/ 1441هـ ضبط 9 مخالفات خادشة للحياء، وتطبيق العقوبات المقررة بحق مرتكبيها وجميعهم من النساء".



وأضاف "التويجري": أن ذلك يأتي "في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 444 بتاريخ 4 /8/ 1440هـ".

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر إعلامية، أن جميع النساء المقبوض عليهن من الجنسية السعودية، وأنهن ضبطن في حالات تعري شبه كاملة، وسكر بعد حفل "ميدل بيست".

ورصدت مقاطع فيديو وصور متداولة على هاشتاغ "#ميدل_بيست"، تعري فتيات سعوديات وشربهن الخمور والحشيش المخدر، والرقص مع الشباب، فضلًا عن أداء حركات جنسية.