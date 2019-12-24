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عدن - ياسمين التهامي - هذا ما قاله عن ولي العهد ...إنقلاب أمريكي مفاجئ على محمد بن سلمان... سفير واشنطن في الرياض يفتح ملف خاشقجي

أكد السفير الأمريكي الجديد لدى السعودية، جون أبي زيد، أنه سيواصل الضغط على الحكومة السعودية، من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه العملية. وبحسب شبكة "سي إن إن عربية"، قال السفير جون أبي زيد، الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذه المهمة، إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "عملية قتل خرقاء". جديد اب برس : Advertisements وأضاف أبي زيد، أن العلاقة مع المملكة العربية السعودية أساسية، من أجل محاربة التطرف وكبح الجموح الإيراني. وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، قال جون أبي زيد، إن عملية قتل خاشقجي "خرقاء"، وعند سؤاله من قبل السيناتور مينديز عما إذا كان سيضغط على الحكومة السعودية من أجل محاسبة المسؤولين عن العملية، أجاب أبي زيد بـ"نعم". وعلق السفير الأمريكي لدى السعودية، على سؤال حول الطريقة التي سيحمل فيها السعوديين المسؤولية عن قتل خاشقجي قائلا، "سيناتور، السفراء لا يحاسبون الدول، الدول تحاسب الدول". وعن علاقة الولايات المتحدة بالممكلة العربية السعودية في وجود ولي العهد السعودي، أجاب، "أنها لا تتعلق فقط بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بل هي علاقة بين شعبين، وأضاف أنه من غير الممكن مواجهة التطرف السني وكبح التمدد الإيراني بلا شراكة مع المملكة".

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