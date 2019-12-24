شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا فعلت ... تسريب ألبوم صور محرج من حفل زفاف الشاعرة نجاج المساعيد وزوجها الذي يصغرها بـ10سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماذا فعلت ... تسريب ألبوم صور محرج من حفل زفاف الشاعرة نجاج المساعيد وزوجها الذي يصغرها بـ10سنوات

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، صور لزواج الشاعرة نجاح المساعيد، والتي ظهرت بفستان أبيض واسع وفي يدها بوكيه ورد بجانب عريسها الذي يصغرها بأكثر من 10 سنوات. وقدّم متابعو الشاعرة التهنئة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، داعين الله بأن يوفقها في حياتها الجديدة. جديد اب برس : Advertisements وعلقت إحدى السيدات قائلة “فستانها من دار الهنوف وغريبة يعني هذا ذوقها الزبده الله يوفقها لكن الإطلالة غلط عاملت نفسها على أنها بمسلسل وكانت أقل من عادية.

وتابعت مغردة أخرى قائلة : “مبروك لها الزواج.. وكأنها تلبس الأبيض لأول مرة.. الحب بجدد الحياة والشعور”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق ماذا فعلت ... تسريب ألبوم صور محرج من حفل زفاف الشاعرة نجاج المساعيد وزوجها الذي يصغرها بـ10سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.