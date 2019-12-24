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عدن - ياسمين التهامي - شاهد من هو ... هذا الشخص من أبرز علامات الساعة ... مذيعة الجزيرة خديجة بن قنة تفجر مفاجأة

نشب سجال على موقع التواصل الاجتماعي بين الإعلامية في قناة الجزيرة، خديجة بن قنة، والأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، بعد تغريدة له شتم فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد.

وكان عبد الله قال: "من علل هذا الزمان ان أحمق وآخر لا يقل عنه حماقة يودان قيادة أمة قوامها 1,5 مليار مسلم"، الأمر الذي دفع بن قنة للرد عليه مستهجنة التغريدة بالقول: "أكاديمي..ودكتور ..ومستشار ..ما شاء الله !! ..هل اقتربت الساعة؟". لكن عبد الله عاد للرد عليها: "اعلامية .. قديرة .. ومتحجبة ولا تعرف ان الساعة آتية؟". ليختتم السجال بتغريد إعلامية الجزيرة لعبد الله بالقول: "أنتم علاماتها !!". جديد اب برس : Advertisements أنتم علاماتها !! https://t.co/ZNRIRXajFU — خديجة بن قنة (@Benguennak) December 22, 2019

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