"صورة" شاهد كيف تعامل الطلاب معه ... الداعيه سلمان العودة في ظهور مفاجئ في إحدى مدارس السعودية يثير جنون السلطات

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عدن - ياسمين التهامي - إشارة الى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من قيام معلم غير سعودي بمدرسة أهلية؛ بطرح سؤال في ورقة عمل قبل أسبوعين تضمنت ذكر احد الموقوفين أمنياً من ذوي الفكر المنحرف؛ فقد وجه #وزير_التعليم بالتحقيق بالموضوع حالاً، ورفع النتائج، وإشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم.

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