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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل طارئة ... هكذا كان الرد ... انقلاب جديد وقوي على الرئيس هادي وسفراء الدول العشر يبلغونه بتفاصيل المخطط

كشفت تقارير صحافية، الاثنين 23 ديسمبر/كانون الأول، عن تلقي أن الرئاسة والحكومة الشرعية، من سفراء دول غربية، تحذيرات من مخطط انقلابي جديد يتم الترتيب له في محافظات حضرموت وشبوة.

ونقلت صحيفة ”أخبار اليوم“، عن مصادر سياسية قولها أن ”السفراء أبلغوا الرئاسة والحكومة بأن مينائي بلحاف والمكلا استقبلا شحنات سلاح مختلفة خلال الأسابيع الأخيرة، قامت القوات الإماراتية، بتوزيعه على معسكرات في حضرموت وقاعدة العلم الواقعة في صحراء شبوة القريبة من منطقة العبر.

جديد اب برس :

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وأوضحت المصادر أن السفراء نقلوا للرئاسة والحكومة تلقيهم تأكيدات قيادات من ”المجلس الانتقالي“، تمسكهم بالسلاح الثقيل وقواتهم العسكرية وعزمهم تعزيز سيطرتهم على ما تبقى من محافظات الجنوب.