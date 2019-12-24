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عدن - ياسمين التهامي - مسؤول رفيع يوجه رسالة قوية إلى أردوغان: سترى وجع الضربات ... دقت ساعة الصفر وهجوم إماراتي غير مسبوق على تركيا

جديد اب برس : Advertisements ائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، هجوما عنيفا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه أصبح خطرا على الأمة العربية والإسلامية. وقال خلفان، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “ابتلع قطر ويريد أن يبتلع ليبيا، ولكن هيهات يا أردوغان هيهات، سترى وجع الضربات”. وتابع: “يذكرني ما تقوم به قطر اليوم بما قام به بعض أمراء عصر الدويلات، أسهموا في مصاب الأمة إلى يومنا هذا”. وأضاف: “الأصول التركية في السراج أقوى من الانتماء للوطن الليبي. .ولذلك لجأ إلى آغا أردوغان…وهذا خطأ لا يغتفر له”. هجوم إماراتي غير مسبوق على تركيا​يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وفي تصريحات سابقة، قال مصدر بوزارة العدل بالحكومة الليبية، إن مذكرتي التفاهم الموقّعتين مع تركيا قبل أيام دخلتا حيز التنفيذ بمجرد توقيعهما من قبل المجلس الرئاسي. وأضاف المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن قرار المجلس الرئاسي، الذي أقر المذكرتين، طلب فيه من الجهات المختصة تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره. وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية التركية، المذكرة، في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته. ولم يتضح بعد طبيعة الدعم العسكري، الذي قد تقدمه تركيا لحكومة طرابلس ولا موعده، كما أنها لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي. لكن وسائل إعلام تركية ودولية أشارت إلى أن تركيا تدرس حالياً إمكانية إرسال قوات إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق الشرعية التي يرأسها السراج ويعترف بها المجتمع الدولي، وذلك بعد أن وافق البرلمان التركي على الاتفاقية الأمنية والعسكرية التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج أثناء زيارة الأخيرة إلى ولاية إسطنبول في تركيا.

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