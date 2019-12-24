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صنعاء - ياسمين الخيامي - عضو شجاع في مجلس الشورى السعودي يصعق الملك سلمان ويهز كل اركان الاسرة الحاكمة ويكشف سر مخيف بشأن قاتل عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان وماذا حدث

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