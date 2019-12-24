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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ...صحيفة سعودية تصعق عيدروس الزبيدي وكل قيادات الانتقالي وتعلن قبل قليل عودة الرئيس هادي الى عدن

كشف وزير الخارجية اليمنية، محمد الحضرمي، عن موعد عودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة عدن .

ووفي رده على سؤوال لصحيفة “عكاظ” السعودية عن موعد عود رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى عدن، قال الحضرمي: إن عودة الرئيس للعاصمة المؤقتة عدن، يأتي في إطار تنفيذ البنود الرئيسية لاتفاق الرياض .

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واكد أن السعودية هي الضامن الرئيسي لتنفيذ كافة بنوده والحد من أي معوقات. ولفت الوزير الحضرمي إلى أن، عودة الرئيس هادي ستتحقق بتنفيذ مقتضيات ومضامين اتفاق الرياض على أرض الواقع.

وأشار وزير الخارجية إلى أن اتفاق الرياض جاء للحفاظ على الثوابت الوطنية وعلى رأسها أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية، وفق ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية