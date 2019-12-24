شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ...ضابط من المملكة بصعق الجميع ويختطف حسناء اماراتية ليلة زفافها ويجبرها على الخضوع له تماما ( فيديو جريء ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ...ضابط من المملكة بصعق الجميع ويختطف حسناء اماراتية ليلة زفافها ويجبرها على الخضوع له تماما ( فيديو جريء )



تمكن ضابط أمن المملكة الاردنية الهاشمية من خطف قلب الشاعرة الإماراتية، نجاح المساعيد، والزواج منها أخيرًا بعد فوزه بحبها.

ونشرت الشاعرة والإعلامية الأردنية – الإماراتية نجاح المساعيد، صور وفيديو من حفل زواجها من ضابط الشرطة الأردني عامر السردي.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل ...ضابط من المملكة بصعق الجميع ويختطف حسناء اماراتية ليلة زفافها ويجبرها على الخضوع له تماما ( فيديو جريء )

عضو شجاع في مجلس الشورى السعودي يصعق الملك سلمان ويهز كل اركان الاسرة الحاكمة ويكشف سر مخيف بشأن قاتل عبد العزيز الفغم حارس الملك سلمان وماذا حدث

وردنا قبل قليل..فتيات سعوديات في عمر الزهور مع الشاب يشربون الخمور والمخدرات ويمارسون التعري بشكل فاضح..وعندما وصلت الدوريات الامنية كانت المفاجئة الصادمة

Advertisements

ورد للتو ...صحيفة سعودية تصعق عيدروس الزبيدي وكل قيادات الانتقالي وتعلن قبل قليل عودة الرئيس هادي الى عدن

عاجل وهاااام وبشرى سارة لليمنيين...رئيس دولة عظمى يباغت الجميع ويصدر مرسوم رئاسي بمنح الجنسية لليمنيين وكل افراد عائلاتهم

رغد صدام حسين وكل انصار والدها يذرفون دموع الفرح بعد الاعلان رسميا عن هذا الامر الخطير من عاصمة دولة عظمى ( شاهد 2 صور اثلجت صدور العراقيين )

ويظهر في احد الفيديوهات التي نشرتها نجاح المساعيد، عبر موقع تويتر، جلسة تصوير جمعتها مع عريسها، بالإضافة الى كواليس ما قبل الدخول في قاعة الزفاف رفقة واحدة من الفرق الغنائية.

ويظهر الفيديو ضخامة الحفل من ناحية القاعة الكبيرة التي احتضنت الزفاف، اضافة الى ظهور زوجها وهو يحملها ويرقص بها فرحاً وسط القاعة وامام الحضور.

وقالت نجاح المساعيد ”اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا بالخير اللهم وفقنا وارزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، حبيت أشارككم فرحتي وعقبالكم يارب“.

وارتد نجاح المساعيد، فستان زفاف الذي كانت قد اظهرته لمتابعيها عندما كانت تختار بين الفساتين، ، وتركت الشاعرة الأردنية شعرها منسدلا مع تسريحة شعر بسيطة وأمسكت بيدها باقة من الزهور.

وحضر الحفل عدد من المشاهير والإعلاميين وعلى رأسهم الإعلامية الأردنية فادية الطويل، والتي حرصت على نشر صورة تجمعها بالعروس، وهنأتها على هذا الزواج عبر حسابها على مواقع التواصل.



