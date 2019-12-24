شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاعر يمني يكتب قصيدة من وحي “قرحة“ القات.. شاهد ماذا كتب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الخليج 365 - خاص للقات مفعول السحر في اليمن ، حيث يجعل من بعض متعاطيه شعراء يترجمون ما في ذواتهم عبر ما يكتبونه.

لكن الأمر مختلفا كل الاختلاف هذه المرة، فقد شاعر يمني قصيدة تحاكي الوضع الراهن في اليمن وفي الوطن العربي.. نترككم مع نصها فيما يلي: مضغتُ القاتَ بعضاً من نهاري أنا والحاجَّ عثمانَ الذماري. فما أنْ سارَ من وقتي قليلٌ إذا بالشعبِ يهتفُ باختياري. ونادوني أميراً رغمَ فقري وأهدوني الحراسةَ والجواري. صعدتُ العرشَ والوزراءُ حولي وأصحابُ الفخامةِ عن يساري. فألزمتُ الرياحَ تهبُ شرقاً لتحملَني إلى دولِ الجوارِ. وأغلقتُ الحدودَ وكلَّ شبرٍ وأنقذتُ البلادَ من الدمارِ. ومن بعدِ الأمانِ ذهبتُ غرباً ولم أرجعْ قليلاً عن قراري. جعلتُ الهندَ قاعدةً لحربٍ وأرضَ التُّركِ صرحاً للحوارِ. حكمتُ على جيوش الغربِ قتلاً وأسبيتُ النساءَ مع الذراري. قهرتُ الفرسَ والرومانَ قهراً وطوقْنا عليهم بالحصارِ. Advertisements ومن باريسَ أصدرنا قراراً بتجميدِ الموانئِ والبحارِ. أخذْتُ"ترمبَ" معْ"بوتينَ"قسراً و"بن يامينَ" أسرعَ بالفرارِ. جعلتُ الروسَ ترجو أيَّ حلٍ وأمريكا تطالبُ بالحوارِ. فتحنا القدسَ في عزٍّ وفخرٍ وأجلينا اليهودَ إلى البراري. وصلّينا بها ظهراً وعصراً وكبّرنا بهذا الانتصارِ. وحوّطنا على الأقصى بسورٍ وطهّرناه من رجسِ وعارِ. ومن ثَمَّ اتجهنا في شموخٍ لتطويرٍ وإحداثٍ حظارِ (ي). أعدنا الشامَ للإسلامِ فخراً مقرَّ الحكمِ والسوقِ التجاري. وفي بغدادَ شيّدْنا قصوراً وعادَ اللاجئونَ إلى الديارِ. ومنْ صنعاءَ أصدرنا بياناً ودستوراً لتوجيهِ اللقرار. ولمّا أنْ رميتُ القاتَ ليلاً وناديتُ الحراسةَ والجواري. إلَيَّ بالعشاءِ!!! فما مجيبٌ ولمْ ألْقَ سوى ذاكَ الذماري!!!.

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