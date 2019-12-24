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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تطلق نيران أسلحتها بشكل عنيف على أحياء حيس السكنية بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
أطلقت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها الثقيلية والمتوسطة بشكل مكثف وعنيف على الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.
وأفادت مصادر محلية في حيس عن تجدد قصف المليشيات على منازل المواطنين في أوقات متفرقة من نهار اليوم الثلاثاء بإستخدام قذائف مدفعية B10 وعلى فترات متقطعة.
وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت النار على المنازل الواقعة في الأطراف الشمالية من مناطق تمركزها واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7 في ساعات العصر وحتى ساعات المساء.
ويتزامن القصف والإستهداف الذي تشنه المليشيات مع قيامها عناصرها بإطلاق نيران أسلحتها القناصة صوب المواطنين المسافرين عبر الطرقات المؤدية إلى مدينة حيس بشكل متواصل طوال ساعات النهار، في محاولة منها لإيقاع ضحايا في صفوف المدنيين.
فيما يتواصل تصعيد المليشيات الموالية لإيران على مختلف مديريات جنوب محافظة الحديدة بشكل يومي، وهو ما يكشف توجهات المليشيا للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.
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