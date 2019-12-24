شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو المصير الذي وصل اليه ... ظهور جديد ومفاجئ للأمير محمد بن نايف بحالة غير متوقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - بعد غياب طويل،، ظهر الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي السابق، في حفل زواج ابن شقيقه الأمير شقيقه محمد بن سعود بن نايف، في أول ظهور له منذ فترة طويلة من الزمن.

وتناقل رواد مواقع التواصل مؤخرا فيديوهات تظهر الأمير محمد بن نايف لجظة حضوره حفل زفاف نجل أخيه محمد بن سعود بن نايف، في العاصمة الرياض.



وأظهر الفيديو الأمير محمد بن نايف، وهو على ما يبدو في صحة جيدة غير متوقعة، وليس كما روجته بعض مواقع التواصل التي زعمت تدهور حالته الصحية بعد فرض الرقابة عليه.

Advertisements

وقام عدد من المواطنين واثناء وقوفه الى جانب سيارته، بتقبيل يديه، وقال عدد منهم له “نحن نحبك” ليرد عليهم بالقول و”أنا أحبكم” أيضا.

وتم تداول فيديو على موقع تويتر الاجتماعي يظهر سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في حفل الزفاف، وظهر وهو يؤدي رقصة العرضة السعودية الشهيرة بالسيف.

تجدر الإشارة الى أن الملك سلمان كان قد عين الأمير محمد بن نايف ولياً للعهد بعد استلامه مقاليد السلطة بعد وفاة الملك عبدالله، ليتنازل بن نايف عن سلطاته لصالح ابن عمه وابن الملك سلمان الأمير محمد بن سلمان، ليصبح من يومها والى اليوم وليا العهد بعدما كان وليا لولي العهد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو المصير الذي وصل اليه ... ظهور جديد ومفاجئ للأمير محمد بن نايف بحالة غير متوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.