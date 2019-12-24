وكيل المهرة للشؤون الفنية يناقش المشاريع التعليمية الممولة من البرنامج السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

التقى وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة الأستاذ سمير مبخوت هراش وذلك لمناقشة المشاريع التعليمية الممولة من البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن.



وفي اللقاء، ناقش الوكيل العبودي مع مدير عام مكتب التربية بالمحافظة، سمير مبخوت هراش أمكانية تجهيز المدارس التعليمية الممولة من البرنامج السعودي بكافة المستلزمات المدرسية التي تحتاجها وتهيئتها لموعد الأفتتاح الذي سيتم خلال الأيام القادمة.

وأطلع الوكيل العبودي على مستوى الأنجاز في المدراس الجديدة التي يتم أنشائها في عدداً من مديريات المحافظة بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن ، معرباً عن ارتياحه البالغ لمستوى ودقة إنجاز المشروع وفترة إنجازه في الزمنية المحدده.

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وأشاد الوكيل العبودي بالدعم والمساهمة الفاعلة من البرنامج السعودي من خلال تنفيذه جملة من المشاريع التنموية شملت عدداً من القطاعات الخدمية الأساسية بالمحافظة بما فيها قطاع التربية والتعليم ، مشدداً على ضرورة الحفاظ والصيانة اللأزمة لمكونات مشروع المدارس بما يجعلها نموذجاً يحتذي به في التنظيم والنظافة.

وأشار الوكيل العبودي الى حاجة المحافظة لمثل هذه المشاريع الحيوية التي من شأنها تسهم في تطوير متسوى الخدمات الأساسية ، آملاً أن يستمر دعم البرنامج السعودي في هذا القطاع الحيوي الهام لتطوير العملية التعليمية والحد من كثافة الطلاب في مدارس المحافظة.

حضر اللقاء، حضر اللقاء نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد المجيبي والأستاذ مبارك خميس

مدير إدارة التوجية والتقويم التربوي والأستاذ الاستاذ منير الشميري مدير إدارة النظم والمعلومات والاستاذ ناصر بن حريز مدير إدارة الشؤون المالية في مكتب التربية بالمحافظة.