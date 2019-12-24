تدشين الدورة التدريبية في العنف القائم على النوع الأجتماعي بسيحوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

دشن القائم بأعمال أمين عام سيحوت الأستاذ عبدالله عوض باعبده اليوم بمدرسة أروى الدورة التدريبية حول العنف القائم على النوع الأجتماعي والتي تقيمها المؤسية الأجتماعية الحديثة بتمويل من منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع مكتب الصحة والسكان بالمحافظة وذلك للفترة من 23 - 27 ديسمبر 2019م.



وفي التدشين، شكر الأستاذ عبدالله عوض باعبده القائم بأعمال أمين عام سيحوت المؤسسة الاجتماعية الحديثة على دورها الفاعل في دعم القطاع الصحي بالمديرية وإقامتها العديد من الدورات التدريبية التأهيلية للعاملين الصحيين.

وحث باعبده المشاركين على الاستفادة القصوى وعكس ما تعلموه على أرض الواقع ، مشدداً على تكثييف الجهود في سبيل تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

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من جانبه، ثمّـن الدكتور أحمد باحميد النائب الفني بمستشفى سيحوت الريفي جهود السلطة المحلية والمؤسسة الاجتماعية الحديثة في دعم مستشفى سيحوت وأسهامها في تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين ، لأفتاً الى ضرورة الألتزام والأنضباط الوظيفي في الدوام الرسمي.

وبدوره، أعرب الدكتوز أيمن علي المدير التنفيذي للمؤسسة عن شكره للسلطة المحلية ومكتب الصحة والسكان بالمديرية على تقديم كافة التسهيلات لأنجاح فعاليات الدورة ، موضحاً بأن سيتم التقيم المشاركين وأختبار مدى استفادتهم ، متمنياً أن تكون نتائج إيجابية تسهم في تحسين العمل الصحي.

وتلقى المتدربين المشاركين البالغ (15) مشاركاً العديد من المحاور والمفاهيم في العنف القائم على النوع الأجتماعي

حضر التدشين، الشيخ سعد عبدالله عفرار رئيس لجنة الشئون الاجتماعية ومنسق المؤسسة الأجتماعية بمديرية سيحوت الاستاذ علي عمر العدل وعدداً من الكوادر الإدارية والصحية بالمديرية.