شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمليات قصف واستهداف واسعة على المشتركة في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 شنت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن عمليات قصف واستهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

وقال مصدر عسكري أن المليشيات قصفت بقذلئف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 مواقع القوات المشتركة في أطراف منطقة الجاح على فترات متقطعة من نهار اليوم .. Advertisements وأضاف المصدر أن المليشيات أطلقت النار من الأسلحة المتوسطة نحو مواقع القوات المشتركة،مستخدمة سلاح الدوشكا عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5، وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة. وفي إطار تصعيدها اليومي تقوم المليشيات بإرتكاب خروقات وانتهاكات متواصلة على مواقع القوات المشتركة في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.

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