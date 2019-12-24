"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الاربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019م.

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره- سيئون- سقطرى. القاهره- سيئون : الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. سيئون - سقطرى : الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 0845 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سقطرى-سيئون- القاهره : سقطرى - سيئون : الاقلاع : 0945 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. سيئون - القاهره: الاقلاع : 1200 ظهرا. الوصول : 1445 ظهرا. رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن . الاقلاع : 0330 بعد منتصف الليل. Advertisements (توقيت القاهره) الوصول : 0730 صباحا. رقم الرحله 506 خط الرحله عدن- جده الاقلاع :0930 صباحا . الوصول: 1130 ظهرا. رقم الرحله : 507. خط الرحله : جده- عــدن . الاقلاع :1300 ظهرا . (توقيت جــده) الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحله 608 خط الرحله عـدن القاهره. الاقلاع :1600 مساء. الوصول: 1830 مساء. رقم الرحله : 648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0845 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع :1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1600 مساء.

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