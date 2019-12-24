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عدن - ياسمين التهامي - خطيبة خاشقجي تكشف هوية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام ... رغم إخفاء أسمائهم من قبل النيابة

صرحت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي لوكالة الأناضول بأن الأحكام الصادرة عن خاشقجي "محاولة لإغلاق القضية على عجل وإعدام من يملكون معلومات في قضية اغتيال خطيبها".

وأضافت جنكيز أن النيابة العامة السعودية اتخذت القرار في القضية دون أي إجراءات قضائية، ولم تعلن عن أقوال المتهمين التي بقيت سرية.

جديد اب برس :

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وكان متحدث باسم النيابة السعودية قال في مؤتمر صحفي إنه صدرت أحكام ببراءة سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي، واللواء أحمد عسيري النائب السابق لمدير الاستخبارات، موضحا أنه لم توجه لهؤلاء الثلاثة أي اتهامات في جريمة خاشقجي، وتم الإفراج عنهم.

في المقابل، أعلنت النيابة السعودية صدور أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة لفترات تبلغ في مجملها 24 عاما. ولم يكشف عن أسماء المحكوم عليهم، ونفت النيابة وجود نية مسبقة للقتل.