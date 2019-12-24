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عدن - ياسمين التهامي - "صورة" صورة عاريه في كتاب مدرسي في مصر يكتشفها طفل في الصف الخامس

قدم طبيب مصري ببلاغ ضد وزيري الصحة والتربية والتعليم ومدير مستشفى قصر العيني في القاهرة، بعد أن فوجئ بنشر صورته أثناء إجراء عملية جراحية له بمستشفى قصر العيني في كتاب العلوم للصف الخامس الابتدائي.

وبحسب موقع “بوابة الأهرام”، فقد تقدم الطبيب حسن سعد حسن ببلاغ يتهم فيه المسؤولين الثلاثة بانتهاك حقوقه وخصوصيته، وذلك بعد أن فوجئ بصورته بأحد الكتب الدراسية الموزعة على الآلاف من الطلبة.

جديد اب برس :

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وقال حسن إنه فوجئ بحفيده حسني، الطالب بالصف الخامس الابتدائي يحضر له كتاب العلوم المقرر عليه، ويقول له “صورتك وأنت مجروح ببطنك موجوده بكتاب العلوم”.

في البداية، اعتقد الجد أن حفيده يمزح معه. إلا أنه، تأكد بعد أن شاهد الكتاب، أنها فعلا صورته.

وأشار الجد إلى أنه كان قد أجرى عملية عام 2007 داخل مستشفى قصر العيني وأن هذه الصورة التقطت له فعلا وهو داخل غرفة العمليات، مما اعتبره انتهاكا لخصوصيته خاصة بعد أن تم نشرها بعشرات الآلاف من الكتب المدرسية مما ألحق به أضرارًا نفسية وأدبية.

وأضاف أن هذا دفعه إلى مطالبة المسؤولين بالتعويض عما لحق به من تلك الأضرار خاصة بعد أن شاهدها حفيده، موضحا أنه ليس من أدبيات مهنة الطب انتهاك حقوق المرضى