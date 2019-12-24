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عدن - ياسمين التهامي - الأطباء يفجرون مفاجأة بشأنه ... استئصال رحم من شاب متزوج

في حالة نادرة، نجح فريق طبي مصري من استئصال رحم من جسد رجل متزوج في عملية جراحية دقيقة.

وذكرت صحف محلية، أن فريقا طبيا من محافظة قنا، جنوبي مصر، استأصلوا رحما من شاب عمره 25 عاما، متزوج منذ 3 سنوات.

جديد اب برس :

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وأوضحت الصحيفة أن الشاب متزوج لكنه لم يرزق بأطفال لعدم وجود حيوانات منوية فى تحليل السائل المنوي في حالة نادرة تحدث بنسبة واحد لكل 15 مليون شخص.

وصرح الدكتور بيشوي صبري، أحد أعضاء الفريق الطبى، إن هذا الشاب كانت نسب الهرمونات طبيعية، ولم يعاني من مشاكل ذكورية ظاهرية، لكن مشكلته الوحيدة هى خصية يمنى معلقة طبقا لتقارير الأشعة موجودة فى بداية القناة الأربية.

وأشار إلى أن المريض طلب إجراء جراحة لإنزال الخصية، وخلال إجراء الفتح الجراحي، وعند فحصه للخصية، اشتبه فى شكل نسيجها أنها تشبه نسيج المبيض فى النساء، حسب اليوم السابع.

وأضاف صبري استكشفنا البطن وتبين وجود رحم ضامر ثنائى القرن متصلا به من الناحية اليمنى قناة فالوب، ومرتبطا فى نهايته بمبيض أيمن، وفى الناحية اليسرى بالخصية اليسرى.

وأضاف: "استأصلنا الرحم، وفى حالة عدم إجراء الجراحة كان المريض معرضا لحدوث أورام خبيثة، كما أنه توجد احتمالية حدوث تجمعات نزفية بداخله مثل دم الدورة الشهرية فى حالة انخفاض نسب الهرمونات الذكرية بعد الشيخوخة".

وأوضح الطبيب أن الشاب مصاب بمرض اسمه (Persistent Mullerian duct syndrome (PMDS، وهو يعنى بقاء المكونات الأولية لتكوين الأعضاء التناسلية الأنثوية، وهو مرض نادر جدا ولا توجد إحصائيات حقيقية لأعداد المصابين له، لصعوبة تشخيصه، حيث أن عدد الحالات المكتشفة 34 حالة على مستوى العالم كله، منذ العام 2012 حتى الآن، و230 منذ عام 1964.