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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلحون يقطعون طريقاً بين إب والعدين احتجاجا على قتل مواطن برصاص الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
إب - الخليج 365
قطع مسلحون قبليون صباح اليوم الثلاثاء، الخط الرابط بين مدينتي إب والعدين احتجاجا على مقتل مواطن برصاص مسلحي مليشيا الحوثي.
وقالت مصادر محلية إن مسلحين قبليين من أسرة "بيت الشهاري" ومسلحين موالين لهم من قبائل أخرى، احتشدوا اليوم بمدينة "العدين" غربي محافظة إب، وأقدموا على قطع الطريق الرابط بين مدينة العدين ومدينة إب وهو أيضا طريق رئيسي يربط بين محافظتي إب والحديدة.
وأضافت المصادر أن المسلحين احتشدوا بالتزامن مع قدوم القيادي الحوثي "أبو بشار الشبيبي" ومعه عشرات المسلحين من ميليشيا الحوثي إلى مدينة العدين بعد يوم واحد من قتلهم غدرا المواطن "جميل الشهاري" وسط مدينة العدين.
ولا تزال مئات السيارات وآلاف المسافرين عالقين في الطريق العام على امتداد الخط الرابط بين إب والعدين غربي المحافظة.
وتجري في الأثناء مساعي ووساطات محلية لفتح الطريق وسط مطالبات محلية بالقبض على قتلة الشهاري ومحاسبتهم وإنزال أقسى العقوبات بحقهم.
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