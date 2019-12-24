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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستعدادات لبدء حملة لضبط السيارات غير المرقمة في مديرية صيرة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
عدن - الخليج 365
أقر لقاء عقد اليوم بمديرية صيرة بمحافظة عدن تنفيذ حملة احتجاز السيارات الغير مرقمة وفرض نظام الغرامات على السيارات المخالفة بالمديرية ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
كما ناقش اللقاء الذي ضم مدير عام المديرية خالد سيدو، ومدير شرطة السير بمحافظة عدن العقيد جمال ديان، ومدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية جمال محمد، وأركان حرب اللواء الخامس دعم واسناد عواد النوبي، والمشرف العام على الأسواق بالمديرية سعيد الكثيري، آلية رفع هياكل السيارات التالفة من أسواق وشوارع المديرية.
وخلال اللقاء أكد سيدو، استمرار حملة تنظيم حركة السير والأسواق التي حظيت بارتياح وتفاعل المواطنين بالمديرية وايقاف المخالفين الذين تسببوا بإزدحام الطرقات وعرقلة حركة المواطنين بالمديرية والسعي لجعل مديرية صيرة نموذجا مشرفا يقتدى به الجميع.
من جانبه شدد ديان، على أهمية توجه جميع ملاك السيارات الغير مرقمة إلى إدارة شرطة السير بعدن لترقيم سياراتهم حتى لا يتم احتجازها كونها تعد مخالفة للقانون.. مشيرا إلى تسهيل عملية الترقيم من خلال زيادة عدد العاملين على اجراءات الترقيم وتمديد وقت العمل المحدد له.
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