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مقتل قائد ميداني حوثي وأربعة من مرافقيه بنيران القوات الحكومية غرب تعز

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

مقتل قائد ميداني حوثي وأربعة من مرافقيه بنيران القوات الحكومية غرب تعز

تعز - الخليج 365

لقي قيادي ميداني حوثي مصرعه مع أربعة من مرافقيه بنيران القوات الحكومية، غرب مدينة تعز.

 

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وقالت مصادر محلية، إن القيادي الحوثي الملقب بأبو سليم لقي مصرعه، وأربعة من مرافقيه، إثر إستهدافهم بمدفعية الجيش في مزارع البيضاني، بالربيعي.

 

وشهدت جبهات غرب المدينة مواجهات عنيفة منذ مساء الامس، وتحديدا في محيط جبل هان والصياحي، تمكن خلالها الجيش من كسر محاولات تقدم للمليشيا الانقلابية.

 

 

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