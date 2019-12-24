الدبيش يكشف عن طلب 20 مراقباً أممياً في الحديدة مغادرة البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، أنّ 20 من المراقبين الأمميين في الحديدة طالبوا بمغادرة البلاد، بسبب مضايقات ميليشيا الحوثي وإخضاعهم للتفتيش وتقييد تحركاتهم.

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وأكّد في تصريح نشرته جريدة البيان، أنّ 20 من أعضاء فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة من الجنسيتين السويسرية والسويدية طلبوا مغادرة اليمن من جراء المضايقات والتهديدات التي تلقّوها من ميليشيا الحوثي.

وشدّد الدبيش على أنّ الطلب رُفع للأمم المتحدة بعد تعرض المراقبين للتفتيش بطريقة مهينة ومصادرة أجهزتهم وتهديدهم، موضحاً أنّ مسؤولة الاتصال ببعثة المراقبة، التي منعت ميليشيا الحوثي دخولها وإعادتها إلى الأردن، عادت إلى بلادها، بعد أن أبلغها كبير المراقبين الدوليين أبيجهيت غوها أنّه غير قادر على فعل شيء، وأحالها إلى مكتب المبعوث الدولي مارتن غريفيث الذي رفض الرد على اتصالاتها وخذلها، وعادت دون أن تتمكن حتى من أخذ أمتعتها الشخصية التي صادرتها الميليشيا.