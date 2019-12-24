الحوثية تجدد قصفها على مواقع المشتركة في الجبلية الصحراوية بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً قصفها العنيف على مواقع القوات المشتركة في بلدة الجبلية الصحراوية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة في الساحل الغربي لليمن.

وكثفت مليشيات الحوثي قصفها مستهدفة مواقع القوات في أطراف المنطقة،بشكل عنيف مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والقذائف المدفعية. Advertisements وأفاد مصدر عسكري ميداني أن المليشيات أطلقت عدد من قذائف الهاوزر نحو مواقع المشتركة في أوقات متقرقة من هذا اليوم الثلاثاء. ووفقاً للمصدر، فقد قامت المليشيات بشن عمليات استهداف واسعة على المواقع بالأسلحة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة. وتواصل المليشيات الحوثية تصعيدها على مواقع القوات المشتركة ومنازل المواطنين في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، في سعي منها للقضاء على الهدنة الأممية وعملية السلام.

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