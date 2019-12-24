القائم بأعمال رئيس جامعة عدن يتفقد سير الإمتحانات الفصلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365





تفقد القائم بأعمال رئيس جامعة عدن, نائبه للشؤون الأكاديمية، الدكتور/ عادل عبد المجيد اليوم سير عملية الإمتحانات الفصلية للعام الجامعي 2019-2020م بكليات التربية عدن واللغات والترجمة و الآداب.

وخلال الزيارة أشاد الدكتور / عادل عبد المجيد القائم بأعمال رئيس الجامعة بمستوى التنظيم والإنضباط للعملية الإمتحانية من قبل اللجان المشرفة ..مؤكداً أن جامعة عدن حريصة كل الحرص على توفير وتهيئة الأجواء المناسبة للإمتحانات وفق النظم واللوائح التي تنتهجها الجامعة لنجاح عملية الإمتحانات.

ونصح الطلاب بالتنافس الشريف ,وبذل المزيد من الجهد للحصول على أعلى الدرجات العلمية .. مؤكداً أن الطلاب هم عماد المستقبل وبانيي نهضة الوطن.. متمنياً لهم التوفيق والنجاح في الحصول على أعلى الدرجات العلمية .

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كما القى الأخ/ فهد المارمي مسجل عام الجامعة ,كلمة أوضح فيها: أن عملية الإمتحان تسير بصورة طبيعية ولا توجد أي عراقيل تذكر.. مشيداً بجهود عمداء الكليات واللجان التنظيمية الذين أستطاعوا خلق بيئة مناسبة لجميع الطلاب .

من جهة أخرى تفقد الدكتور / عادل عبد المجيد القائم بأعمال رئيس جامعة عدن ,نائبه للشؤون الأكاديمية ,أعمال الترميم بكلية الآداب ,حيث طاف بأقسام الكلية والمكتبة الخاصة بها التي لازالت أعمال الترميم جارية فيها ..و أطلع أيضاً على الإستحداثات النهائية لمشروع إذاعة جامعة عدن ..وأشاد بسير العمل فيها ,وحث على الإسراع في إستكمال تنفيذها ليستفيذ منها جميع الطلاب.

من جانبه أوضح الدكتور/ جمال الحسني عميد كلية الآداب أن الكلية تشهد أعمال ترميم مكتملة منذ شهر تقريباً ،لقسم الفنون والمكاتب الإدارية والمكتبة الخاصة بالكلية بدعم من الصندوق الإجتماعي للتنمية, وخصهم بجزيل الشكر والعرفان.

وأضاف أن أعمال الترميم الذي تشهدها الكلية ,تأتي لخلق بيئة مناسبة للطلاب وتحفيزهم على طلب العلم ..كما أكد أن مشروع إذاعة جامعة عدن الذي تم استحداثه في الكلية سيحقق إضافة نوعية للجامعة والطلاب على وجه السواء..مجدداً الشكر لقيادة جامعة عدن ورئيسها على إهتمامهم الملحوظ نحو الكلية وطلابها .