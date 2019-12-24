مسؤول يمني: التصنيف الأمريكي للحوثيين غير كاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

هاجر محمد

إلى جانب داعش والقاعدة وبوكو حرام وطالبان والشباب في الصومال ، صنفت الولايات المتحدة هذا الأسبوع المتمردين الحوثيين في اليمن على أنهم مجموعة متطرفة تنفذ انتهاكات منهجية وشنيعة للحريات الدينية.



تم الترحيب بهذه الخطوة في عدن وفي الحكومة اليمنية التي قالت إنها كانت خطوة نحو نقطة تحول في وجهة النظر الأمريكية للمتمردين ولكن جماعات حقوق الإنسان قالت إن هذه الخطوة جاءت متأخرة للغاية.

يقول تصنيف الحكومة الأمريكية يوم الأحد إن متمردي الحوثيين يمثلون مجموعة لها اهتمامات الخاصة.

رحبت الحكومة اليمنية بقرار الولايات المتحدة بتصنيف المليشيات الحوثية في قائمة الجماعات التي تنتهك الحريات الدينية كخطوة نحو تحول في السياسة الأمريكية فيما يتعلق بالجماعة المتمردة.

Advertisements

وقال نائب وزير حقوق الإنسان اليمني ماجد فاضل لصحيفة ذا ناشيونال إن هذه الخطوة كانت جيدة ولكن هناك حاجة إلى المزيد.

وقال "إن ذكر ميليشيا الحوثيين في قائمة منتهكي الحرية الدينية لا يكفي ، بل يجب محاكمتهم ومعاقبتهم دولياً على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الشعب اليمني عمومًا وضد الأقليات الدينية بشكل خاص".

وقال فاضل "إن جماعة الحوثيين ارتكبت انتهاكات جسيمة وجرائم فظيعة بحق اليمنيين بما في ذلك الأقليات الدينية".

كما قال فاضل أيضا، وفقا لصحيفة،" حصلت الأقلية البهائية على نصيب الأسد من انتهاكات الحوثيين ، فقد قاموا بتجميع أتباع هذا العقيدة إلى سجونهم ، وقد احتُجز العشرات من البهائيين في السجون الحوثية في صنعاء منذ أكثر من خمس سنوات ، وقام الحوثيون بتعذيبهم. "

وقال "إن زعيم الأقلية البهائية ، حامد بن حيدرة ، محتجز في الحبس الانفرادي من قبل المتمردين الحوثيين في صنعاء منذ أكثر من خمس سنوات ، وقد تعرض للتعذيب الوحشي الذي تسبب في إعاقته وعجزه عن الحركة".