خاص.. مساعدات وأسلحة يبيعها الإخوان لتجار أفارقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

أفادت مصادر خاصة، عن أن محلات بيع السلاح في المناطق التي يسيطر عليها "الحوثيين "تكتض بقطع السلاح والذخائر القادمة من مخازن القوات التي يقودها الإخوان".



وأضافت مصادر "الخليج 365"، أنه" ومع كل عملية صرف يحل الكساد وتخمة المعروض في المحلات".

ويأتي في وقت اضطر فيه العشرات من اللاجئين اليمنيين إلى العمل في وظائف محتقرة مقابل حصولهم على الغذاء فقط.

لاجئ يمني في جيبوتي أفاد بأن مساعدات تباع من قبل مسؤولين إخوان لتجار أفارقة.

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وفي نهاية العام 2015 كانت قطع السلاح التي قدمت من السعودية "نيمس، شتاير، N4 ،G3" تترواح بين 700 ألف إلى مليون ريال يمني، واليوم لا يتعدى سعرها 250 ألف ريال.

مصادر عسكرية قالت إن "التحالف يحقق في اختفاء أطقم وعربات كاتيوشا من معسكرات مأرب والجوف".

كما أفاد لاجئ يمني في جيبوتي بأن مساعدات مركز تباع من قبل مسؤولين في حكومة هادي من الإخوان لتجار أفارقة، في وقت اضطر فيه العشرات من اللاجئين اليمنيين إلى العمل في وظائف محتقرة مقابل حصولهم على الغذاء فقط.

وتخمة الفساد هذه التي تعاني منها "الشرعية" كبحت تقدمها في جبهات القتال.