شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي عنيف على مواقع المشتركة شمال وجنوب التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 تمارس المليشيات انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية بشكل يومي ومتواصل في ظل تجاهل وصمت أممي ودولي تجاه تصعيد المليشيات التي تهدد سير عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة.

حيث واصلت مليشيات الحوثي، تصعيدها بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف. Advertisements وذكرت مصادر عسكرية أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران استخدمت خلال القصف والإستهداف القذائف المدفعية والأسحلة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف وعنيف. وأوضحت المصادر أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 على المواقع شمال مديرية التحيتا بشكل عنيف منذ ساعات الصباح الأولى. وأردفت المصادر أن عناصر المليشيات استهدفت مواقع أخرى جنوب المديرية بأسلحة معدلات البيكا وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 بشكل مكثف ومتواصل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف حوثي عنيف على مواقع المشتركة شمال وجنوب التحيتا بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.