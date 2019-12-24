قباطي يطالب منظمة السياحة العالمية باعادة النظر في تقسيم المنطقة العربية  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365

تحدث وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي حول موضوع التعاون بين جامعة الدول العربية مع منظمة السياحة العالمية التواجد العربي في منظمة السياحة العالمية يشطر مجموعة الشرق الاوسط ومجموعة افريقيا للتعامل مع المجموعة العربية وجمع احصائياتت من مجموعتين مختلفتين.

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وتابع ففي صلب تطوير مهامنا لابد من توحيد المجموعتين في منظمة السياحة العالمية تركز علي النشاط في المجموعات حقيقة ولابد لتوحيد المجموعتين من استصدار توصية من الأمين العام للجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب لترفع إلى الامين العام للامم المتحدة وهذا الامر سيساعد السياحة العربية في اختيار ممثليها في المنظمة .

وأضاف أنه سيساهم في مضاعفة الاستحقاقات من البرامج المهنية المساعدة للتنمية السياحة في اقطارنا العربية لذا فاني اطالب مجلسكم المؤقر باستصدار توصية لتوحيد العمل في المجموعتين بمجموعة واحدة، وذلك مثل مجموعة الدول اللاتينية والمنصهره في مجموعة واحدة .