وزير السياحة يدعو لمواجهه صلف العدو الاسرائيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365

طالب وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي بعمل مبادرة لفلسطين وذلك لتحريك المياه الراكدة والتاكيد علي عروبة القدس والاراضي الفلسطينة.

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وقال الوزير لابد أن يتم التحرك علي كل الاصعدة لمواجهه الصلف الاسرائيلي ، لهذا فاني اطالب بعقد المجلس التنفيذي علي الاقل حاليا في القدس وقد استشهد وكيل وزارة السياحة الفلسطيني بمقولة الرئيس عباس ابو مازن بان زيارة المسجون لا تعني ابدا زيارة السجان.

وطالب بأن يتم الاعلان عن القدس عاصمة للسياحة العربية وقد أيدت المطالبة كذلك كل من الكويت وموريتانيا وقدم ممثل وزار ة السياحة الفلسطينية الشكر للدكتور بندر بن فهيد الامين العام لمنظمة السياحة العربية لدعم المنظمة علي المستوي الحكومي والخاص وتمكين فلسطين من المشاركة في كل الفاعليات منوها الي أن فخامة الرئيس الفلسطيني منحة اعلي وسام لدعمه.