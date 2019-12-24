شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نشطاء جنوبيون يُطلقون هاشتاج "لعكب مجرم حرب" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 أعلن الكاتب الصحفي الجنوبي وضاح بن عطية، اليوم، إطلاق هاشتاج "لعكب مجرم حرب".

Advertisements وقال في تغريدة عبر "تويتر": "إعلانتم إطلاق الهاشتاج التالي لعكب مجرم حربجرائم يرتكبها قائد مليشيات حزب الإصلاح عبدربه لعكب يجب أن تشعل ثورة لتطهير شبوة وتقديم المجرمين للعدالة وعلى كل جنوبي أن يوضح موقفه آخرها جريمة تعذيب يسلم حبتور حتى الموت. نرجو المشاركة وتعريف الرأي العام بهذه الجرائم".

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