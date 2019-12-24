محافظ الحديدة يناقش مع وكيل  وزارة التعليم العالي اوضاع مبتعثي المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات ناقش محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، مع وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري، اوضاع الطلاب المبتعثين للخارج من أبناء محافظة الحديدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بعدن، لمناقشة المنح المالية المقدمة للطلاب وسبل تذليل الصعاب التي تواجه الطلاب المبتعثين. Advertisements ولفت المحافظ طاهر الى ضرورة الاهتمام بطلاب جامعة الحديدة المبتعثين في مختلف الجامعات العربية والأجنبية، وتسهيل الحصول على المنح المالية التي تعتبر الهم الأكبر للطلاب المبتعثين خارجيا. بدوره أكد وكيل الوزارة لقطاع البعثات اهتمام الوزارة بكافة الطلاب المبتعثين في الخارج..مثمناً جهو محافظ الحديدة في متابعة قضايا المحافظة في مختلف المجالات.

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