البرنامج الوطني لمكافحة الايدز ينفذ برامج تحسيسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

اعلن البرنامج الوطني لمكافحة الايدز بوزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، اعتزامه تنفيذ لقاءات تحسيسية لمكافحة الوصمة والتمييز ضد المصابين بعدوی فيروس الايدز في المؤسسات الصحية.

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وتستهدف اللقاءات 325 كادرا صحيا من المشتغلين بالمرافق الصحية العامه والخاصة، وينفذ بدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويهدف الى استكشاف مواقف مقدمي الرعاية الصحية بخصوص المتعايشين مع فيروس الايدز ومعرفة انماط واسباب الوصمة والتمييز ضد المتعايشين بالفيروس في مواقع الرعاية الصحية.

وحثت مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الايدز بوزارة الصحة الدكتورة نسرين دعكيك، المشاركين علی ضرورة التعامل الايجابي مع مفردات اللقاء.