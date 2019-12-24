إعلان هام ورد الآن من البنك المركزي بعدن إلى كافة شركات الصرافة في عموم اليمن - (نص الاعلان)

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements عا البنك المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد إلى الإلتزام بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للعام 2020م لدى مقرها في عدن أو فروعه في المحافظات المحررة.

نص الاعلان:

إعلان من البنك المركزي اليمني بخصوص تجديد تراخيص الصرافة لعام 2020م

استناداً للقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1995م والمعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م بشأن أعمال الصرافة.

وإلى القرار الجمهوري رقم (119) بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وإلى قرار محافظ البنك المركزي رقم (9) لسنة 2018م.

على كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، الإلتزام بتجديد تراخيص مزاولة أعمال الصرافة للعام 2020م لدى البنك المركزي -المركز الرئيسي- عدن.

وذلك بتقديم طلبات التجديد وفقاً للنماذج المحددة إلى مقر المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، أو فروع البنك المركزي في المحافظات، خلال شهري يناير وفبراير من العام 2020م، واستكمال إجراءات الترخيص المحددة في القانون والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني.



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