تطورات عاجلة في عدن توتر عسكري غير مسبوق وتوقعات بساعات حاسمة وسط المدينة تفاصيل اكثر

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عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements تابعات عاد التوتر من جديد بين وزارة الداخلية والبنك المركزي في عدن على خلفية صرف مرتبات منتسبي الوزارة وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية التابعة لهادي في تصريحات صحفية أن نائب رئيس البنك المركزي يعمل على اعاقة سير صرف مرتبات منتسبي الوزارة مشيرا أنها تصرفات غير قانونية وخارجه عن الإطار المؤسسي وأضاف المصد و وتابع ان ممارسة سياسة الابتزاز التي يتبعها نائب محافظ البنك المركزي اليمني تعرقل صرف المرتبات والنفقات التشغيلية لمدراء عموم ديوان وزارة الداخلية ومدراء عموم الشرط بالمحافظات المحررة بحجج واهية والذي يتضح فيها طموح المدعو شكيب الحبيشي في تبديل الأخ محافظ البنك المركزي الأستاذ الفضلي من خلال التفرد و السيطرة بالقرار داخل البنك وعرقلة كل الامور سوء ما يخص مرتبات وزارة الداخلية او الوزارات الأخرى واشار المصدر الى ان التأخير في صرف المرتبات تفاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لمنتسبي الوزارة موكدا ان صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية وكل مؤسسات الدولة حق قانوني ومشروع مكتسب شرعته القوانين الإنسانية في كل العالم ولا يحق لإي جهة او شخص التلاعب في حقوق ومعاناة الموظفين او تحويل مؤسسات الدولة الى مليشيات تخدم اجندات خاصة مضيفا بان وزارة الداخلية اتبعت كافة الأطر والاجراءات القانونية لإعتمادات صرف المتاخرات من مرتبات منتسبيها ووجه المصدر دعوته للجهات المعنية ب إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لكف العبث بمستحقات منتسبي الوزارة وبين المصدر بأن تلك الممارسات والابتزازات التي يقف خلفها نائب محافظ البنك المركزي المدعو شكيب حبيشي تضع تساؤلات عريضة لمحاولته في ملشنة مؤسسات الدولة وعدم تنفيذه توجيهات صادرة من مؤسسات الدولة ووزارتها وما ينعكس سلبا في عرقلة إجراءات وزارة الداخلية لتثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة وقيامها بمسؤولياتها وواجباتها



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