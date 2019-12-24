شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني ينهار بشكل مخيف وغير متوقع وسط ارتفاع جنوني للدولار الامريكي والريال السعودي (أسعار الصرف الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements سط انهيار تام في تعاملات اليوم فقط بلغ صرف العملات العربية والأجنبية أمام الريال اليمني عصر اليوم الثلاثاء 24

ديسمبر 2019م.

أسعار الصرف في صنعاء.

الدولار/

شراء:

581 إلى 582 ريال.

بيع:

585 إلى 586 ريال.

السعودي/

شراء:

153,4 إلى 153,6 ريال.

البيع:

154 إلى 154,1 ريال.

أسعار الصرف عدن.

الدولارالامريكي :

شراء:

602 إلى 604 ريال.

البيع:

607 إلى 609 ريال.

السعودي/

شراء

158 إلى 158,5 ريال.

البيع

159 إلى 159,5 ريال.



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