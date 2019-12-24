استشهاد وإصابة مواطنين في صعدة وخروقات متواصلة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة استشهد مواطن وأصيب آخر بنيران العدو في محافظة صعدة ، في حين واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الساعات الماضية. وأكد مصدر عسكري استشهاد مواطن وإصابة آخر بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية. وأوضح المصدر أن قوى العدوان قصفت بصاروخ موجة وأكثر من 21 قذيفة هاون مزرعة المواطن عبدالله قطاب وأماكن أخرى جنوب التحيتا، كما قصفت بقذائف الهاون منطقة الجاح في مديرية بيت الفقية. وأشار المصدر إلى أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية جديدة شمال حيس، وقصفت قوى العدوان بقذائف الهاون منازل المواطنين في مدينة الدريهمي.

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