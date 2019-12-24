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صنعاء - ياسمين الخيامي - داعية شهير يثير جنون حكام الخليج ويثلج صدر امير قطر ويجعل الآسرة الحاكمة في قطر تطير فرحا ويؤكد ان رسول الله أوصى بحكام قطر وحذر من غضبهم (صورة )

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