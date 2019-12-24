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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجوف مكتب الاشغال العامة والطرق ينفذ حملة لا ازالة العشوائيات من شوارع الحزم

2019/12/24 الساعة 03:02 مساءً (الجوف - الخليج 365 - فيصل علي)

الجوف فيصل علي

برعاية محافظ محافظة الجوف اللواء امين علي العكيمي نفذ مكتب الاشغال العامة والطرق حملة ازالة العوائق والعشوائيات من شوارع مدينة الحزم حيث اوضح الاستاذ مبارك حزام مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالجوف ان الحملة استهدفت المباني المخالفة وارصفة المحلات التجارية الداخلة في الشوارع واصحاب البسطات الذين يقومون بعرض بضاعتهم داخل شوارع مدينة الحزم مما تسبب في ازدحام وعرقلة لحركة السيارات والمشاه وكما اكد مبارك حزام ان هذه الحملة تهدف الي ازالة جميع المخالفات والعشوائيات من شوارع مدينة الحزم تمهيدا لبدء مشروع سفلتة شوارع مدينة الحزم المعتمد من قبل البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن وقد تم ازالة كافة العشوائيات والمخالفات التي كانت تعيق تنفيذ المشروع وكانت تشوه صورة المظهر الحضاري لمدينة الحزم كما عبر عدد من المؤاطنون عن سعادتهم لتنفيذ حملة ازالة العشوائيات من شوارع مدينة الحزم والتي نتج عنها توسعة في شوارع مدينة الحزم وتسهيل حركة المرور

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