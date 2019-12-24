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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر برعاية الانتقالي الجنوبي.. ورشة تناقش مشكلات قطاع الثروة السمكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
عدن - الخليج 365
من المقرر أن تقام خلال اليومين ورشة تناقش مشكلات قطاع الثروة السمكية برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي.
ووفق متابعة "الخليج 365"، ستقام ورشة عمل خلال يومي 25 و26 ديسمبر الحالي خاصة بمشكلات قطاع الثروة السمكية بعنوان" القطاع السمكي في الجنوب: الواقع الراهن والتحديات" وتحت شعار" نحو الاستغلال الأمثل للثروة السمكية في الجنوب، والمساهمة في تحسين الامن الغذائي للسكان".
'ستتناول هذه الورشة مجموعة من المحاور، وهي، حماية وتنظيم استغلال الأحياء البحرية، البيئة البحرية والموارد السمكية، الجمعيات والتعاونيات السمكية، والصيد التقليدي، الاستثمار في قطاع الثروة السمكية: مشكلاته وآفاق تطويره.
وستقدم إلى هذه الورشة أكثر من عشرون دراسة. وسيشارك فيها نحو 200 باحثا ومشاركا.
وتعتبر هذه الورشة اول اهتمام بقطاع الثروة السمكية، وسوف تتبعها فعاليات أخرى، وذلك انطلاقا من الأهمية الاستثنائية الذي يتمتع بها هذا القطاع.
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