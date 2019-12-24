شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق النظافة بالمهرة يسلم المديريات عربات نقل القمامة المقدمة من السلطة المحلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا سلم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المهرة اليوم العربات الخاصة بنقل القمامة المخصصة للمديريات وعددها سبع لمديريات سيحوت والمسيلة وقشن وحوف وشحن وحصوين المقدمة دعما من السلطة المحلية بالمحافظة.

وجرت عملية التسليم من قبل المدير العام التنفيذي للصندوق محمد احمد عوشن وبحضور مدراء المديريات ومندوبين عن الصندوق. Advertisements وقدم عوشن شكره وتقديره للمحافظ الشيخ راجح باكريت على الدعم إللا محدود الذي يقدمة للصندوق للارتقاء بعمله للأفضل ، مشيرا إلى هذه الدفعة الجديدة من السيارات ستشكل نقلة نوعية في مسار عمل الصندوق إلى جانب حرص المحافظ على توفير معدات حديثة كالكبسات وسيارات الكنس واامعدات ثقيلة كالشيولات. ودعا بن عوشن مدراء عموم المديريات الاهتمام بهذه السيارات وصيانتها والحفاظ عليها. وكان محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت قد سلم الأسبوع الماضي صندوق النظافة دفعة جديدة من السيارات بلغت 12 سيارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النظافة بالمهرة يسلم المديريات عربات نقل القمامة المقدمة من السلطة المحلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.