أمن الضليعة يلقي القبض على سارق متخصص بسرقة كايبلات ومحولات كهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 - الضليعة

بعد التحري والرصد المستمر والمتابعة الدقيقة ألقت إدارة أمن مديرية الضليعة على سارق مختصص في سرقة الكايبلات والمحولات الكهربائية بالمنطقة ويدعى ع . أ. ب.



وقال مدير أمن مديرية الضليعة النقيب وليد سليمان بن شملان في تصريح للإعلام الأمني "أن جهود أفراد التحري والبحث تكللت بالقبض على السارق حيث قام بسرقة كايبلات وتفكيك أحد المولدات الكهربائية وتقطيع الأسلاك الخاصة به والمغذية لبعض المناطق بالمديرية .

وأضاف النقيب بن شملان في تصريحه : أن المتهم بالسرقة قام بتخريب الشبكة الكهربائية بالكامل والمغذية لإحدى عشر موقعاً منها منطقة الخليف وكذا باصميل والخميس

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والعكه والحنو والثجره والابيضين وعجاز والشعبه وحصن باجعيم والزروب وأن التحقيق مازال جاري معه لمعرفة بقية العصابة التي تقوم بهذه الأعمال التخريبية والتي يتضرر بفعلها المواطنين بالدرجة الأولى.

وأكد النقيب بن شملان أن مقاول الشبكة الكهربائية المهندس بلبحيث سبق وأن أطر لتوقيف العمل بسبب السرقات المتكررة التي تحدثها عصابة السرقة لكنه سيستأنف العمل عقب أن وقع أفراد هذه العصابة في قبضة رجال الأمن .

وأشاد مدير أمن مديرية الضليعة النقيب وليد بن شملان بدور التحريات والبحث الجنائي بالمديرية والتي بدورها تمكنت من إلقاء القبض على هذا السارق .

مجدداً حثه لكافة أفراد الأمن والشرطة بالمديرية على بذل مزيداً من اليقضة والحس الأمني أثناء تلقيها لمثل هذه البلاغات المقدمة من المواطنين عن السرقة المنظمة التي تقوم بها بعض العصابات لغرض زعزعة الاستقرار والأمن والسكينة العامة للمواطنين .