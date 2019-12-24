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الحوثية تُجبر الموظفين على دورات طائفية جديدة تشمل دراسات إيرانية

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صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الحوثية تُجبر الموظفين على دورات طائفية جديدة تشمل دراسات إيرانية

صنعاء - الخليج 365

أجبرت مليشيا الحوثي موظفي وقيادات المؤسسات الحكومية  في المحافظات الخاضعة لها على المشاركة في دورات تأهيل طائفية، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ".

 

وقالت مصادر مطلعة إن المليشيا أخضعت الموظفين لدورات مدة أسبوع لتلقينهم مناهج اقتصادية إيرانية وآلية نهب ممتلكات المدنيين والتجار تحت مسميات مختلفة، وجوانب طائفية أخرى تسعى من خلالها إلى غسل عقول الموظفين، خصوصاً في الحديدة".

 

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وتشمل الدورات دراسات إيرانية، وأوراق مؤسس جماعة الحوثي حسين بدر الدين الحوثي.

 

ولفت المصادر إلى أن المليشيا لم تخضع الموظفين وحدهم، بل عمدت إلى تجنيد مدرسين كاستخبارات يعملون لصالحها مقابل 30 ألف ريال شهرياً.

 

وأكدت "أن الحوثيين يجبرون المدنيين على العمل بشكل يومي على حفر ممرات تحت الأرض في مناطق التماس بالحديدة مقابل 4 آلاف ريال".

 

وسبق للميلشيات خلال السنوات الماضية أن أجبرت الموظفين على الدورات الطائفية في مناطق سيطرتها، مقابل تسليمهم نصف راتب كل أربعة أشهر.

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