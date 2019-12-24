مدير عام مديرية حصوين يستلم عربة نقل خاصة بصندوق نظافة المديرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

استلم الشيخ ياسر عبدالله الأسد مدير عام مديرية حصوين اليوم عربة نقل (قلاب ) دعما لصندوق النظافة بالمديرية مقدمة من صندوق النظافة و التحسين بالمحافظة .



و تأتي عملية التسليم ضمن مشروع تطوير صندوق النظافة و التحسين الذي تموله السلطة المحلية بالمحافظة و الذي من خلاله تم تسليم 12 عربة نقل للصندوق كدفعة اولى .

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هذا و قد عبر مدير عام مديرية حصوين عن شكره لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة على الدعم المقدم لصندوق النظافة نظرا للدور الذي يؤديه و المهام الكبيرة التي يقوم بها ، و كذلك للإخوة في ادارة صندوق النظافة و التحسين بالمحافظة بقيادة الاخ محمد أحمد عوشن مدير عام الصندوق الذي يبذل جهودا كبيرة في خدمة المحافظة و تحسينها .

من جانبه اوضح مدير عام صندوق النظافة إن هذا الدعم المقدم من السلطة يأتي بالتزامن مع الضغط المتزايد على الصندوق نتيجة للتوسع العمراني في عاصمة المحافظة و المديريات و وجه عوشن الشكر لقيادة السلطة على دعمها السخي لصندوق النظافة و التحسين .

رافق المدير العام اثناء عملية الاستلام عبدالله محمد حرش مدير صندوق النظافة و التحسين بالمديرية .