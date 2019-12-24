- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في مديرية شحن يناقش عدد من الترتيبات لاقامة مشروع التوسعة في الجمرك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المهرة
ناقش اجتماع ضم وكيل المحافظة لشوؤن الصحراء الشيخ مسلم زعبنوت ومدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت وقائد حرس حدود محافظة المهرة العميد ركن كامل زعبنوت والشيخ احمد سهيل زعبنوت مع ممثلي شركة سليماني اخوان حول مستجدات مشروع التوسعة في جمرك شحن الدولي.
وخلال الاجتماع الذي ضم عدد من المشائخ والاعيان في المديرية اكد الجميع الاستعداد التام لانطلاق مشروع التوسعة واصلاح عدد من الترميمات في الجمرك.
موكدين تظافر مشائخ واعيان قبيلة زعبنوت مع الاجهزة الامنية لحفظ الامن والاستقرار في المنفذ ومن اي عراقيل من شانها ان تعيق سير عمل المشروع
من جانبة ابدى ممثلي شركة سليماني اخوان عن عظيم شركهم لكل التسهيلات التي قدمتها السلطة المحلية بمديرية شحن ومشائخ واعيان المديرية لاقامة المشروع الحيوي الهام الذي يهدف الى تحسين عمل الجمرك والارتقاء في سير العمل فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع في مديرية شحن يناقش عدد من الترتيبات لاقامة مشروع التوسعة في الجمرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.