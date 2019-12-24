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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القصة الكاملة للطالبة التي أدخلت قنبلة يدوية لتفجيرها في فصل دراسي بإب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
إب - الخليج 365
هددت طالبة بتفجير مدرستها في محافظة إب وسط اليمن، عقب خلافات بينها وبين إدارة المدرسة وإحدى المعلمات.
وقالت مصادر تربوية إن طالبة في الصف الثاني الثانوي هددت بتفجير قنبلة يدوية كانت بحوزتها في أحد الفصول الدراسية بمدينة إب وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة.
وأضافت المصادر أن إحدى الطالبات منعت منذ أيام دخول مدرسة "أسماء" بمديرية المشنة، نتيجة احتدام الخلافات بينها وبين الإدارة المدرسية ، حيث قررت إدارة المدرسة منعها من الدخول للدراسة منذ أيام قليلة على أن يتم السماح لها بدخول الإمتحانات نهاية الترم الحالي الأسبوع القادم نتيجة خلافات بين الطالبة وإحدى المعلمات وتصرفات الطالبة التي وصفت بأنها غير طبيعة وتنم عن وجود حالة نفسية بالطالبة.
وبحسب المصادر، فقد تمكنت الطالبة من الدخول إلى المدرسة وبحوزتها قنبلة يدوية وإلى فصلها ومن ثم قامت بطلب مديرية المدرسة وعدد من المعلمات، وهددت بتفجير القنبلة في الفصل مالم يتم حضور المديرة والمعلمات.
وأفادت المصادر أن أحد المعلمات تمكنت من الدخول إلى الفصل ومخادعة الطالبة التي كانت تهدد بتفجير القنبلة ونجحت بإخذها منها ومن ثم سادت حالة من الهرج والمرج داخل المدرسة ككل.
وأصيبت طالبات المدرسة بحالة من الهلع والخوف والرعب خصوصا طالبات الصف الثاني الثانوي وتوقفت العملية التعليمة بعد ذلك وغادرت الطالبات المدرسة وسط صدمة مجتمعية كبيرة أكدت أن الفوضى الأمنية تقف خلف كل الجرائم التي تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية ومع تلك الفوضى والفلتان الأمني زادت معدلات الجريمة والقتل اليومي.
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