البحسني يلتقي عدداً من المستثمرين ويوجه بتحويل مشاريعهم الى واقع في القريب العاجل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا ، عدداً من المستثمرين من أبناء المحافظة .

Advertisements واستمع المحافظ ، من المستثمرين الى تطلعاتهم الجادة لتسخير رؤوس أموالهم لإقامة مشاريع استثمارية مختلفة في المحافظة . وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بالإستثمار ودعم المستثمرين الجادين، ومنحهم تسهيلات وامتيازات خاصة ، وذلك بهدف الدفع بعجلة الاستثمار للإسهام في عملية التنمية وتوفير فرص عمل للشباب . وأشار الى أن المستثمرين سينالون كل الرعاية والاهتمام، مستفيدين من مزايا الاستقرار الذي تنعم به المحافظة ، ووجه المحافظ الجهات المعنية في هيئة الاستثمار والعقار والجهات ذات العلاقة بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتحويل مشاريعهم الى واقع في القريب العاجل .

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